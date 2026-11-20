Eine überwältigende Spendenbereitschaft, zwei Mannschaften unter Schock und ein Spieler, der weiterhin in einem kritischen Zustand ist: Hinter den Fußballern in Milz, Haina und Schönbrunn liegen Tage im Ausnahmezustand. Wie kommen sie damit zurecht? Wie verarbeiten sie das Erlebte vom 14. November, als sich ein Spieler der SG Haina/Milz in der Kreisoberliga-Partie gegen den SV Schleusegrund Schönbrunn lebensgefährlich am Kopf verletzte? Darüber sprachen wir am Dienstag mit Sebastian Hebig, dem Vorstandsvorsitzenden des SV 07 Milz.