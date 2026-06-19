Hohnstein (dpa/sn) - Bei der Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs in Hohnstein ist ein 50-jähriger Pilot schwer verletzt worden. Wie die Polizei Dresden mitteilte, musste der Pilot sein Ultraleichtflugzeug aufgrund eines Triebwerksausfalls am Donnerstagabend auf einem Feld im Ortsteil Waitzdorf notlanden. Dabei habe er schwere Verletzungen erlitten, darunter mehrere Knochenbrüche. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.