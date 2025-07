Landau - Zwei Feriengäste aus Thüringen sind in der Pfalz von einem Balkon drei Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, einer der beiden Erwachsenen sei sogar mit leichten Verletzungen davon gekommen, teilte die Polizei in Landau mit. Der andere habe sich mehrere Brüche zugezogen.