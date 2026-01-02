Cuneo - Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Tourengeher ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergwacht mit. Insgesamt vier Tourengeher waren ersten Erkenntnissen zufolge im Piemont an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern von der Lawine erfasst wurden. Derzeit laufe noch eine Suchaktion nach möglichen Vermissten, hieß es. Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltet sich laut Bergwacht wegen der Wetterbedingungen schwierig.