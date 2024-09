Es ist eine Horrorvorstellung für viele Menschen: Gestrandet in einem fremden Land, ohne die Familie und lebensgefährlich erkrankt. Ähnlich erging es einem Sonneberger während seines Urlaubs im österreichischen Zams. Völlig unerwartet wurde er schwer krank. Das Fieber stieg so stark an, dass ein Organversagen drohte. Schnell wurde die Notbremse gezogen: künstliches Koma. Als er erwachte, wollte er zurück in den Landkreis zu seinen Liebsten. Die Experten für solche Einsätze sind die Frauen und Männer vom Roten Kreuz, das auch in Sonneberg einen Kreisverband hat. Nach gut fünf Wochen Krankheit startete der örtliche Kreisverband eine Rettungsmission, um den Pechvogel nach Hause zu bringen.