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Unglück im Norden Hessens Flugzeugabsturz in Hessen: Ein Mensch stirbt

Ein Kleinflugzeug verunglückt im Norden Hessens. Für einen Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Was bislang bekannt ist.

Unglück im Norden Hessens: Flugzeugabsturz in Hessen: Ein Mensch stirbt
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Weshalb das Kleinflugzeug abstürzte, wird ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Frankenberg (dpa/lhe) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Norden Hessens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zu dem Unglück sei es am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes Mengeringhausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. "Das Flugzeug ist an der Absturzstelle in Brand geraten, und eine Person ist bei dem Absturz verstorben." Nähere Angaben zu dem Toten machte die Polizei noch nicht. 

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Unklar war, weshalb das Flugzeug abstürzte. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und die Kriminalpolizei ermittele dazu. Unklar war, ob noch eine zweite Person an Bord war.