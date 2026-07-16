Frankenberg (dpa/lhe) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Norden Hessens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zu dem Unglück sei es am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes Mengeringhausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. "Das Flugzeug ist an der Absturzstelle in Brand geraten, und eine Person ist bei dem Absturz verstorben." Nähere Angaben zu dem Toten machte die Polizei noch nicht.