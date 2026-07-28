Naila (dpa/lby) - Drei Tage nach einem Badeunfall in Naila (Landkreis Hof) ist ein Achtjähriger gestorben. Das teilte die Polizei mit. Badegäste hatten den Bub am späten Freitagnachmittag leblos aus einem Nichtschwimmerbecken gezogen und reanimiert. Seither war sein Gesundheitszustand kritisch, er starb am Montagabend. Die genauen Umstände des Unfalls in dem Freibad sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.