Unglück: Explosion: Mindestens drei Tote in italienischer Abfallfirma

Vermutlich Altöltank explodiert

Nach ersten Erkenntnissen wurden die drei Männer in einer Halle von einer Druckwelle erfasst, die durch die Explosion eines Altöltanks verursacht wurde. Dadurch seien sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, hieß es. Unter den Toten ist auch der Eigentümer der Firma.