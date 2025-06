Nach einer Suchaktion fand die Polizei das Auto der Deutschen am Montag auf einem Parkplatz am Stausee Cúber im Nordwesten der Ferieninsel. Wenig später lokalisierten die Beamten dann von einem Hubschrauber aus die leblose Deutsche am Fuße eines rund 60 Meter hohen Abhangs. Ihre Leiche wurde mit Hilfe des Hubschraubers aus dem unwegsamen Gelände geborgen.