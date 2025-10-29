Lizard Island - Eine Kreuzfahrtpassagierin ist beim Landgang auf einer Insel im australischen Great Barrier Reef versehentlich zurückgelassen worden und gestorben. Wie die australische ABC News berichtet, hatte die 80-jährige Passagierin der "Coral Adventurer" an einer vom Kreuzfahrtanbieter organisierten Gruppenwanderung auf Lizard Island teilgenommen. Unterwegs habe sie der Gruppe gesagt, dass sie nicht weitergehen könne, später aber selbst zum Schiff zurückkehren werde. Dass ihr das nicht gelang, sei auf dem Schiff zunächst unbemerkt geblieben - und es legte ab.