Unglück: 17-Jähriger stürzt von Aussichtsplattform im Harz - tot

Unwetter richtet Schäden an Gewitter bringen Starkregen nach Nordrhein-Westfalen

Auf schwüle Wärme folgen Gewitter - teils mit viel Regen. Am Abend meldet die Feuerwehr in Ratingen viele Wasserschäden wegen einer Starkregenzelle. In Duisburg schlug der Blitz in ein Haus ein.