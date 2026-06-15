Kein Bergtier

Zum Testschlaf danach kam die Sektionsvorsitzende Schieder-Moderegger: Aktion erfolgreich, kein Biss. Früher sei ein Wanzenbefall mit Schuldgefühlen behaftet gewesen, sagt sie. "Bin ich schuld, hab’ ich etwas falsch gemacht?" Mittlerweile sei klar: Es kann jeden treffen. Letztlich hat das Problem im Tal begonnen. Denn, so DAV-Sprecherin Miriam Roth: "Die Wanze ist kein Bergtier."

Weltweit sind Bettwanzen ein Thema. Vor den Olympischen Spielen in Paris war in Frankreich eine regelrechte Wanzen-Hysterie ausgebrochen. Aus Zügen, Kinos und anderen Orten meldeten Menschen vermeintliche oder tatsächliche Funde. Die Wanze wurde Thema im französischen Parlament. Experten warnten damals allerdings vor Übertreibung: Nicht jedes einer Wanze ähnliche Insekt ist auch wirklich eine.

Eine gute Nachricht: Die braunen, wenige Millimeter großen Tiere ernähren sich zwar von menschlichem Blut. Die Bisse können stark jucken, sind aber nicht gefährlich. "Bettwanzen übertragen keine Krankheiten. Es ist einfach lästig", sagt Hüttenwirt Lienbacher. Ein Befall habe nichts mit Hygiene zu tun. Putzmittel machten Wanzen nichts aus. Und: "Es gibt kein Hausmittel dagegen, da braucht es Profis, die wissen, was sie tun."

Hellblaue Decken und weiße Laken

Um einen Befall schneller zu bemerken, hat das Schneibsteinhaus wie manche anderen Hütten farblich umgestellt: Hellblaue Decken statt braune. "Wir haben auch die Bettlaken ausgetauscht, früher waren sie dunkel, jetzt sind sie hell", sagt Lienbacher. "Da kann man Spuren - Blutspuren, Kotspuren, Häutungshüllen - schneller erkennen."

Claudia Essendorfer, Wirtin der Schönfeldhütte im Mangfallgebirge, setzt auf weiße Malerfarbe am Bettgestell, um Kotspuren zu sehen. "Schwarze Punkte, das sieht aus wie ein Fliegenkot. Deshalb haben wir uns damals gar nicht so viel dabei gedacht. Inzwischen sind wir sehr sensibilisiert", sagt sie über den einzigen Befall. "Wir putzen die Zimmer mit Stirnlampen" - um die Tiere in dunklen Ecken zu finden.

Ab in die Mikrowelle

Jede Hütte ist anders und hat ihr eigenes Konzept. Am Rotwandhaus etwa heißt es: persönliche Sachen nur in Plastikkisten ins Zimmer, Hüttenschlafsack beim Check-in in die Mikrowelle. 30 Sekunden bei 600 Watt - das Küchengerät macht auch auf anderen Hütten den Krabbeltieren den Garaus.

Gerade an beliebten Fernwanderwegen, wo es von Hütte zu Hütte geht, steigt die Wanzengefahr. Solche Hütten lasse die Sektion zweimal jährlich prophylaktisch behandeln, sagt Carolin Kalkbrenner, Ressortleiterin Hütten & Wege der Sektion München. Aber: "Das Wichtigste bei der Bekämpfung von Bettwanzen ist die Mithilfe unserer Gäste."

Mancher Wanderer hat sich wanzenmäßig auf die Saison vorbereitet: Franz-Josef Hofmann hat gerade seine Hüttenschlafsäcke ausgekocht. "Sauber ankommen, nichts mitbringen", das sei der erste Schritt.

Sie hätten von Wanzen gehört, sagen andere Gäste. Wie sie sich selbst schützen, ist manchem nicht ganz klar. "Spray?", meint eine Besucherin zaghaft. Dabei sind die Maßnahmen für zu Hause einfach: Rucksack über der Badewanne ausleeren, Kleidung mit 60 Grad waschen oder drei Tage bei minus 18 Grad einfrieren.