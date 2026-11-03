Ungewöhnliches Paar: Forscher rätseln über Sex zwischen Bulle und Esel

Berlin - Pinguine, Giraffen oder Löwen tun es - gleichgeschlechtliches Sexualverhalten ist im Tierreich weit verbreitet. Die Beziehung zwischen dem Bullen Achille und dem männlichen Esel Patroclo jedoch bezeichnet ein Forschungsteam von der Universität Pisa als ungewöhnlich. Die beiden Tiere hätten problemlos Partner der eigenen Art sowie des anderen Geschlechts wählen können, entschieden sich aber immer wieder füreinander, schreiben die italienischen Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Current Biology".