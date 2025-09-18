Sirenen, Blaulicht, stehender Verkehr: Was am Mittwochnachmittag auf der Leipziger Straße geschah, war alles andere als alltäglich. Gegen 15.15 Uhr verlor ein Sattelzug mit Tankaufbau durch ein defektes Überdruckventil rund 400 Kilogramm zerkleinerte Speisereste. Die Ladung ergoss sich auf die Fahrbahn zwischen Dolmarstraße und Jerusalemer Straße – und machte die wichtige Verkehrsader unpassierbar.