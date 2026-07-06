Ungewöhnlicher Komet: Besucher von anderem Stern ist älter als unsere Sonne

Beim Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren sind zunächst lediglich die leichten Elemente Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium entstanden. Alle anderen, schwereren Elemente haben sich erst durch Kernfusion in Sternen gebildet. Deshalb hat sich der Kosmos erst im Verlauf von Jahrmilliarden mit schwereren Elementen angereichert. Aus den bei 3l/Atlas gemessenen Häufigkeiten verschiedener Isotope konnten die Forscher deshalb das Alter des Kometen auf über neun Milliarden Jahren bestimmen.



Unsere Sonne und ihre Planeten sind mit 4,5 Milliarden Jahren nur halb so alt. Der Komet stammt also aus einem Planetensystem einer früheren Generation, die noch weniger schwere Elemente enthielt als die Generation, zu der unsere Sonne gehört. Mit dem im Bau befindlichen Extremely Large Telescope der Eso hoffen Astronomen schon in wenigen Jahren, viele weitere interstellare Asteroiden und Kometen untersuchen zu können - und so einen Einblick in die Entstehungsgeschichte von Planetensystemen zu unterschiedlichen Zeiten der kosmischen Entwicklung zu erhalten.