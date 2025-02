Ungewöhnlicher Fund: Toter Pottwal am Strand von Sylt droht zu explodieren

Experten warnen: Wal könnte explosionsartig platzen

Die Schutzstation warnte davor, sich dem stinkenden Kadaver zu nähern, auch nicht per Boot. "Wegen der Verwesungsgase liegt er entsprechend hoch im Wasser und ist am Rücken offenbar schon einmal aufgeplatzt", heißt es. "Unter dem Druck der Gase könnte er auch an anderen Stellen explosionsartig platzen." Außerdem gehen laut Schutzstation Wattenmeer von Kadavern generell Infektionsrisiken aus.