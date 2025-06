Wie die Naturschutzbehörde mitteilte, stammt die Familie ursprünglich vom Teich in St. Kilian. Dort wurde sie offenbar durch Steinwürfe – vermutlich von Kindern – vertrieben. Auf der Suche nach einem sicheren Ort landeten die Schwäne zunächst im Glaswerk Schleusingen und zogen dann am Donnerstag weiter in die Königstraße.



Da sich die Tiere aufgrund der Jungtiere sehr ängstlich und aggressiv verhielten, war ein Einfangen nicht möglich. In enger Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde sperrte die Feuerwehr daher die Straße und trieb die Familie behutsam in Richtung „Langer Teich“ – etwa 500 Meter entfernt.



Während des Einsatzes kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in der Königstraße und der Suhler Straße. Gegen 11 Uhr war die Aktion erfolgreich beendet: Die Schwanenfamilie erreichte im Gänsemarsch sicher ihr neues Gewässer.



Stadtbrandmeister Mathias Triebel kommentierte den Einsatz mit einem Augenzwinkern: „Für die Schwäne war das eine anstrengende Sache – die mussten die ganze Strecke über den heißen Asphalt zurücklegen. Aber sie haben es gut überstanden.“