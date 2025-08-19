Lautrach - Wegen eines Niesanfalls hat sich ein Autofahrer im Allgäu mit seinem Wagen überschlagen. Der 30-Jährige sei am Montag in Lautrach (Landkreis Unterallgäu) unterwegs gewesen, als er plötzlich mehrfach heftig niesen musste, teilte die Polizei mit. Dadurch habe er die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen. Dort habe sich das Auto überschlagen. Der 30-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.