Wer regelmäßig durch die Berliner Straße in Meiningen fährt, dem müsste der Bereich mit Tempo 30 bekannt sein. Doch nicht allen ist bewusst, dass es sich um eine ganz besondere Zone handelt. Denn nur wer aus nördlicher Richtung von der Rohrer Straße kommend die Strecke befährt, sieht auf Höhe des Parkfriedhofes das markante Verkehrszeichen mit der 30 – und sollte sich von Montag bis Freitag zwischen 7 und 16 Uhr unbedingt an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Regelmäßig wird nämlich die Einhaltung der 30 km/h kontrolliert. Das geschieht unter anderem durch Einsatzkräfte der Polizei, die dann von der Bushaltestelle gegenüber dem Evangelischen Gymnasium (EVG) per Laser die Geschwindigkeitssünder ermitteln und aus dem Verkehr ziehen.