Furth im Wald (dpa/lby) - Bundespolizisten haben lebende Hummer, Austern und andere Schalentiere im Laderaum eines Transporters in der Oberpfalz entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, erwartet den Besitzer nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz. Die Polizei hatte den 44-jährigen Fahrer des Kleintransporters am Donnerstag in Furth im Wald (Landkreis Cham) kontrolliert.