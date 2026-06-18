Ungewöhnliche Attacken Storchendrama geht weiter - Gänsegeier tötet erneut

Derzeit geht der Nabu von 12 bis 20 Gänsegeiern in Deutschland aus - verteilt im ganzen Bundesgebiet. "Gänsegeier sind vor allem in Frankreich und Spanien beheimatet, aber die Population wächst", erklärt Nabu-Experte Rümmler. Vor allem Jungtiere würden aus den Revieren vertrieben und dann auf der Suche nach Nahrung Richtung Deutschland fliegen. Sie legen am Tag 300 bis 400 km zurück. Mit bis zu 2,60 Metern Flügelspannweite sind Gänsegeier größer als Seeadler und ein seltenes, aber beliebtes Motiv für Naturfotografen. Anhand des typischen nackten Geierhalses können auch Laien die Vögel recht gut erkennen, teilt der Nabu mit. Die Geier kommen ohne Weiteres bis zu vier Wochen ohne Nahrung aus. Finden sie länger kein Aas, wird es aber kritisch.