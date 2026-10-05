Ein Ordner mit allerhand Fotos und Zeitungsausschnitten liegt vor Karin Häfner und Heidrun Kirchner. Die Erinnerungen an Ausflüge, Projekte, Feste und Veranstaltungen in und an der Heinrichser Grundschule füllen viele Seiten. „Das Beste war das Schwimmbad“, sagt Heidrun Kirchner. Drinnen wurde geplanscht, draußen auf dem Hof gespielt. Eine Besonderheit in der Schule, die im Herbst vor 30 Jahren mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht wurde.