Ungemütliche Witterung: Stürmisches Wetter an Küste - Fähre verkehrt nicht

Die für die Elbe und die Nordsee angekündigte Sturmflut blieb derweil am Montagmorgen aus. Das Wasser kletterte nicht, wie zunächst erwartet, über den Stand von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie aus Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg hervorgeht. Die über Warnapps verschickte Sturmflutwarnung wurde am Morgen wieder aufgehoben. Eine Hochwasserwarnung hatte unter anderem für den Bereich Fischmarkt im Hamburger Stadtteil Sankt Pauli gegolten.