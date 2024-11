Sydney - Zwei Jahrzehnte nach dem mysteriösen Tod der jungen deutschen Backpackerin Simone Strobel in Australien warten ihre Angehörigen weiter auf Antworten. Bei einer neuen Anhörung im Lidcombe Coroner’s Court in Sydney wurden seit Montag bisher nicht verfügbare Beweise geprüft, um vielleicht doch noch Licht ins Dunkel zu bringen und den Mordfall an der Erzieherin aus Unterfranken zu lösen. Am Ende der fünftägigen Untersuchung äußerte sich Strobels Schwester unter Tränen.