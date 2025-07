Ungelöster Kriminalfall Plädoyers im Prozess um 1999 getöteten Gastwirt beginnen

Heute (09.30 Uhr) ist zunächst das Schlusswort der Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Würzburg geplant. Womöglich plädieren gleich im Anschluss die Nebenklagevertreter. Ob die Verteidigung auch an diesem Tag oder am Freitag zum Zug kommen wird, ist noch offen. Das Urteil könnte am 10. Juli gesprochen werden.