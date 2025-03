19-jährige Krankenschwesterschülerin getötet

Maria Köhler war am 30. Juli 1984 mit einem Schal in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern in Aschaffenburg stranguliert und getötet worden. Der Tatverdächtige - ihr Ex-Freund - ist den Ermittlern zufolge damals in die Türkei geflohen. Wo er sich heute aufhält, ist unklar. Falls er noch lebe, sei er mittlerweile 65 Jahre alt.