Ungeladene Partygäste: 100 Gäste und Polizeieinsatz bei Party von 18-Jährigem

Aholfing (dpa/lby) - Die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in Aholfing (Landkreis Straubing-Bogen) ist aus dem Ruder gelaufen. Es seien rund 100 teils ungeladene und minderjährige Gäste vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Der 18 Jahre alte Gastgeber habe die Kontrolle über die Party verloren, so die Angaben weiter. Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. Ein Gast wurde wegen Beleidigung der Beamten angezeigt.