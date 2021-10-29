Mario Adorfs Weltkarriere begann mit einem Stoff aus dem Landkreis Sonneberg: Er spielte in dem Film „Nachts, wenn der Teufel kam“ den vermeintlichen Serienmörder Bruno Lüdke. Dieser wurde auch für den Mord an Alma Söllner aus Steinach verantworlich gemacht. Nun ist Mario Adorf im Alter von 95 Jahren gestorben. - Wir blicken zurück auf den Fall Alma Söllner und Mario Adorfs Anfänge.