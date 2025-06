Ein erster Teil des Kaders um Manuel Neuer, Thomas Müller und Jamal Musiala ist am Dienstag aufgebrochen. Stürmerstar Harry Kane (England) oder Allrounder Konrad Laimer (Österreich) werden in den kommenden Tagen nachreisen, weil sie noch mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind. In dem üppigen Kader stehen auch einige Nachwuchstalente wie Lennart Karl (17) oder Adam Aznou (19).