Nabburg (dpa/lby) - Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Nabburg (Landkreis Schwandorf) sind am frühen Morgen Tiere verletzt und getötet worden. Der Schaden befindet sich im hohen sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden und der Brand dauerte am Morgen an. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unbekannt.