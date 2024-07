Schweinfurt (dpa/lby) - Die Polizei in Unterfranken ermittelt zum Tod eines 45-jährigen Mannes in der Schweinfurter Innenstadt. Handwerker fanden den leblosen Mann laut Polizeiangaben am Dienstag in einem Büro- und Geschäftsgebäude. Die Leiche wurde am Mittwoch obduziert. Dabei wurden laut Polizei Verletzungen festgestellt. Genauere Angaben zur Todesursache machen die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht. Die genauen Umstände des Todes seien genauso ungeklärt wie die Frage, warum sich die Person in dem Gebäude aufhielt.