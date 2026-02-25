Steigende Preise, unsichere Prognosen, wachsende Belastungen im Alltag – viele Menschen überlegen derzeit zweimal, wofür sie ihr Geld ausgeben. Doch während in anderen Branchen Zurückhaltung spürbar ist, bleibt ein Wunsch erstaunlich stabil: der nach einer Auszeit. Wenn der Blick in die Ferne schweift, wenn Meeresrauschen, Bergpanorama oder exotische Märkte locken, dann zeigt sich, was wirklich zählt. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten lassen sich die Meininger ihre Reiselust nicht nehmen. Sie planen, träumen und buchen.