München (dpa/lby) - Weil sie ihre beiden minderjährigen Kinder umbringen wollte, wird eine Mutter in einer Psychiatrie untergebracht. Das Landgericht München I entschied in einem sogenannten Sicherungsverfahren, dass die 49-Jährige wegen einer depressiven Erkrankung schuldunfähig war und deswegen nicht wegen mehrfach versuchten Totschlags zu verurteilen ist. Da von der Frau weiterhin eine Gefahr ausgehe, müsse sie in einem Krankenhaus behandelt werden.