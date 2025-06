Ungarische Haft: Linke: Voigt soll sich für Maja T. einsetzen

Hungerstreik aus Protest gegen Haftbedingungen

Aus Protest gegen die Haft in Ungarn will Maja T. in einen Hungerstreik treten. "Hier in Ungarn bin ich in Isolationshaft lebendig begraben", teilte Maja T. schriftlich mit. Der Hungerstreik sei ein letzter Versuch, ein gerechtes Gerichtsverfahren zu erleben und nach Deutschland überstellt zu werden. Zuvor berichtete "tagesschau.de" über die Ankündigung zum Hungerstreik.