Unfallursache weiter unklar: Tödlicher Unfall - Mann schwebt weiter in Lebensgefahr

Der Mann, der aus Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen kommt, sei der Beifahrer des beteiligten Autos gewesen. Zwei weitere Insassen des Wagens, eine 87 Jahre alte Frau aus Essen und ein 91-jähriger Mann, der ebenfalls aus Mülheim an der Ruhr stammte, waren bei dem Unfall am Freitagnachmittag ums Leben gekommen.