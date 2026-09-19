Diemelstadt (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Auto in Diemelstadt schwebt ein 88-Jähriger laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Der Mann sei der Beifahrer des Autos gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Kassel. Zwei weitere Insassen des Wagens, eine 87 Jahre alte Frau und ein 91-jähriger Mann, starben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.