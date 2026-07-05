Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein 31 Jahre alter Mann ist in Bad Hersfeld mit seinem Quad von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hauswand gekracht. Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am frühen Morgen schwer verletzt. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen, hieß es. Laut Polizei wurden sowohl das Quad als auch die Hauswand beschädigt, der Sachschaden soll einer Schätzung zufolge mindestens 7.600 Euro betragen.