Werden Jota feiern und sein Lied singen

"Wenn die Zeit reif ist, werden wir Diogo Jota feiern, wir werden uns an seine Tore erinnern und sein Lied singen. Bis dahin werden wir uns an ihn als einen einzigartigen Menschen erinnern und seinen Verlust betrauern. Er wird nie vergessen werden", sagte Slot. Jota habe harte Arbeit, Willen, Engagement, großartige Qualität und Tore in seiner Karriere vereint: "Die Essenz dessen, was einen Liverpool-Spieler ausmachen sollte."