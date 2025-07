Ergänzt wurde der Post mit den portugiesischen Worten "Os nossos sentimentos" (Unser Mitgefühl), einer weißen Taube und einem schwarzen Herz. Auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zeigte sich in einem Beitrag bei Instagram erschüttert und drückte den Angehörigen ihr Beileid aus. Liverpool-Profi Diogo Jota (28) und sein Bruder André Silva (25) waren am frühen Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in Spanien gestorben.