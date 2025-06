Eine positive Nachricht hat Stefan Schlott, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Suhl, bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik in Suhl. Die Zahl der Unfälle ist 2024 zurückgegangen. Registrierte die Polizei im Jahr 2023 noch 6033 Unfälle, so waren es im Jahr 2024 nur noch 5902. Doch andere Zahlen sehen leider weniger erfreulich aus. „Gegen den Thüringer Trend haben wir in unserem Zuständigkeitsbereich eine Steigerung der Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen und eine Steigerung der Zahl der bei Unfällen getöteten Personen zu verzeichnen“, sagt Schlott.