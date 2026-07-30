1245 Verkehrsunfälle hat die Hildburghäuser Polizeiinspektion (PI) 2025 auf dem Gebiet des Landkreises aufgenommen. Das entspricht einer leichten Steigerung um 18 Unfälle im Vergleich zu 2024. Seit 2021 ist die Zahl der Unfälle deutlich rückläufig. Vor drei Jahren zählte die Polizei im Jahr noch 100 Unfälle mehr, vor vier Jahren waren es gut 130 Unfälle mehr. In der Statistik der PI werden keine Unfälle auf den Autobahnen erfasst, die den Landkreis queren. Für diese Unfälle ist in der Regel die Autobahnpolizei zuständig.