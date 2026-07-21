Als Polizeichef Andreas Barnikol und Verkehrssachbearbeiter René Schubert die Verkehrsunfallstatistik 2025 vorstellten, spielten nicht bloß nackte Zahlen eine Rolle. Gegen Ende drehte sich das Pressegespräch immer wieder um zwei Straßen: die Motorradstrecke zwischen Schauberg und Jagdshof sowie den Abschnitt zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach. Während die Polizei das Fahrverbot bei Schauberg inzwischen als Erfolg wertet, fehlt für weitergehende Maßnahmen in Goldisthal nach ihrer Einschätzung noch die notwendige Datengrundlage.