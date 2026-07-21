Als Polizeichef Andreas Barnikol und Verkehrssachbearbeiter René Schubert die Verkehrsunfallstatistik 2025 vorstellten, spielten nicht bloß nackte Zahlen eine Rolle. Gegen Ende drehte sich das Pressegespräch immer wieder um zwei Straßen: die Motorradstrecke zwischen Schauberg und Jagdshof sowie den Abschnitt zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach. Während die Polizei das Fahrverbot bei Schauberg inzwischen als Erfolg wertet, fehlt für weitergehende Maßnahmen in Goldisthal nach ihrer Einschätzung noch die notwendige Datengrundlage.
Unfallstatistik 2025 Wirken die Fahrverbote auf den heimischen „Rennstrecken“?
Martin Glienke 21.07.2026 - 17:00 Uhr