Eine Zahl hat in der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion (PI) Hildburghausen für das Jahr 2024 ganz besonders tiefe Sorgenfalten hinterlassen: Acht Menschen sind bei Verkehrsunfällen auf den Straßen des Landkreises Hildburghausen gestorben. So eine hohe Zahl ist man in der PI Hildburghausen nicht gewöhnt gewesen. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich damit im zweiten Jahr in Folge verdoppelt. 2022 wurden zwei Verkehrstote gezählt, 2023 vier.