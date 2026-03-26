Theres (dpa/lby) - Plötzlicher Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit haben laut Polizei auf der Autobahn 70 bei Theres im Landkreis Haßberge zu einer regelrechten Unfallserie geführt - beteiligt war auch ein Leichenwagen. Binnen kürzester Zeit hätten sich am Mittwoch sechs Unfälle ereignet, bei denen insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt worden seien, teilte die Polizei in Unterfranken mit. Der Schaden belaufe sich auf knapp 300.000 Euro. Verletzt worden sei niemand.
Unfallserie in Unterfranken Aquaplaning: Neun Autos demoliert, Bestatterwagen verwickelt
dpa 26.03.2026 - 15:26 Uhr