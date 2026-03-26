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Unfallserie in Unterfranken Aquaplaning: Neun Autos demoliert, Bestatterwagen verwickelt

Plötzlicher Starkregen prasselt auf die A70 bei Theres. Binnen kürzester Zeit kracht es sechs Mal, diverse Fahrzeuge werden beschädigt.

Unfallserie in Unterfranken: Aquaplaning: Neun Autos demoliert, Bestatterwagen verwickelt
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Aquaplaning auf der A70 hat zu einer Unfallserie in Unterfranken geführt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Theres (dpa/lby) - Plötzlicher Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit haben laut Polizei auf der Autobahn 70 bei Theres im Landkreis Haßberge zu einer regelrechten Unfallserie geführt - beteiligt war auch ein Leichenwagen. Binnen kürzester Zeit hätten sich am Mittwoch sechs Unfälle ereignet, bei denen insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt worden seien, teilte die Polizei in Unterfranken mit. Der Schaden belaufe sich auf knapp 300.000 Euro. Verletzt worden sei niemand.

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Bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten hatte der Fahrer eines Bestattungsunternehmens laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen wurde über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Wagen eines 37-Jährigen. Ein nachfolgender 36-Jähriger sei dann mit seinem Auto in die Unfallstelle gekracht. Ob der Leichenwagen zum Unfallzeitpunkt beladen war, ist laut Polizei nicht bekannt.