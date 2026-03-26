Bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten hatte der Fahrer eines Bestattungsunternehmens laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen wurde über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Wagen eines 37-Jährigen. Ein nachfolgender 36-Jähriger sei dann mit seinem Auto in die Unfallstelle gekracht. Ob der Leichenwagen zum Unfallzeitpunkt beladen war, ist laut Polizei nicht bekannt.