Bayrischzell (dpa/lby) - Mit einer einseitigen Streckensperrung für Motorradfahrer reagieren die Behörden auf die hohen Unfallzahlen an der Sudelfeldstrecke in Oberbayern. Die kurvenreiche Straße vom Inntal im Landkreis Rosenheim über das Sudelfeld in Richtung Bayrischzell im Landkreis Miesbach ist von Mittwoch an bis zum 31. Oktober täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr für Motorräder gesperrt.