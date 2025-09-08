Ist es jetzt endgültig vorbei mit der Raserei? Seit dem gestrigen Montag werden die geplanten Rüttelstreifen auf der Straße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof aufgebracht. Träger der Maßnahme ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. An insgesamt sieben Stellen sollen die orangenen Markierungen für eine besondere Geräuschkulisse und Vibrationen sorgen und somit den Motorradfahrern den Spaß an illegalen Rennen und riskanten Überholmanövern nehmen. Die Streifen entstehen mit Hilfe einer besonderen Farbe. Die erst vor wenigen Jahren sanierte Straße bleibt also intakt.