Kochel am See (dpa/lby) - Nach einem riskanten Überholmanöver hat die Polizei am bei Bikern beliebten Kesselberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen Motorradfahrer gestoppt - und eine Überraschung erlebt. Der 25-jährige Münchner habe moniert, dass in der Nähe keine Rennstrecke sei, wo er sich ausleben könne, berichteten die Beamten der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern.