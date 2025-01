Ziel des Probebetriebs ist nach Ansicht der Behörde erreicht

Die Behörde regierte darauf, indem zunächst die Sperrung für Motorräder nur an den Wochenenden galt, wenn besonders viele Zweiradfahrer unterwegs sind. Die vergangenen beiden Jahre wurde dann in der gesamten Saison die Straße für bergauf fahrende Motorräder am späten Nachmittag und in den Abendstunden gesperrt.