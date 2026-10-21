"Wir kritisieren nicht generell, dass Funktionen im Touchscreen abrufbar sind, aber es muss mit Sinn und Verstand gemacht werden", sagte Sahr. "Fünf sicherheitsrelevante Funktionen sollten über physische Schalter bedienbar sein": Licht, Scheibenwischer, Blinker, Warnlicht und die Scheibenbelüftung (Defog).

Nach einer aktuellen Umfrage unter 1.200 Autofahrerinnen und Autofahrern bevorzugen 70 Prozent die hergebrachten Schalter und Tasten, einschließlich jüngerer Zeitgenossen unter dreißig. Und mehr als drei Viertel (77 Prozent) glauben, dass die voranschreitende Digitalisierung der Fahrzeuge das Risiko der Ablehnung erhöht. "Wenn Autofahrer in eine gefährliche Situation kommen, muss das Fahrzeug den Fahrer aktiv dabei unterstützen, seine Aufmerksamkeit wieder voll auf den Verkehr zu richten, etwa durch eine sofortige Warnung und eine Vermeidung der Bedienung des Touchscreens", sagte Sahr.