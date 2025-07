Eine 26-jährige Frau war mit ihrem Auto von Lichte kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg unterwegs, wie die Polizei berichtet. Dort musste sie an einer auf der Straße laufenden Person vorbeifahren, die versuchte, Fahrzeuge anzuhalten. Als die Geschädigte an der Person vorbeifuhr, kam ihr ein anderes Auto entgegen und es kam zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln.